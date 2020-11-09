Rus askeri helikopterini vuran Azerbaycan: Tazminat ödemeye hazırız

Azerbaycan, Rus askeri helikopterini vurduklarını kabul ederek, olayın bir kaza olduğunu ve tazminat ödemeye hazır olduklarını duyurdu.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yakınlarında meydana gelen olayda iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, günlerdir çatışmaların yaşandığı Ermenistan'da bir helikopterlerinin düşürüldüğünü açıklamış, roketatar atışına maruz kalan helikopterin kim tarafından vurulduğuna dair bilgi verilmemişti.

Bakü, helikopterin Azerbaycan ordusunca düşürüldüğünü kabul etti