Rus askeri helikopterini vuran Azerbaycan: Tazminat ödemeye hazırız

Azerbaycan, Rus askeri helikopterini vurduklarını kabul ederek, olayın bir kaza olduğunu ve tazminat ödemeye hazır olduklarını duyurdu.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yakınlarında meydana gelen olayda iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, günlerdir çatışmaların yaşandığı Ermenistan'da bir helikopterlerinin düşürüldüğünü açıklamış, roketatar atışına maruz kalan helikopterin kim tarafından vurulduğuna dair bilgi verilmemişti.
Bakü, helikopterin Azerbaycan ordusunca düşürüldüğünü kabul etti
Vurulan helikopterin askeri bir konvoya eşlik ettiğini aktaran Bakanlık, araçların misyonuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı. 102. Rus askeri üssü komutanlığının, helikoptere ateş edenlerin kimliğini tespit etmek için soruşturma yürüttüğü duyuruldu. Ermenistan topraklarında, helikopterin düşürüldüğü noktaya 150 kilometrelik mesafede Rusya'nın askeri üssü bulunuyor.
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