Rusya: Azerbaycan ile Türkiye'nin Hazar bölgesindeki ortak tatbikatlarına bakışımızı Bakü'ye ilettik

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Azerbaycan ile Türkiye'nin Hazar bölgesinde yaptığı ortak tatbikatlara bakışını Bakü'ye ilettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Azerbaycan ile Türkiye'nin Hazar bölgesinde yaptığı ortak tatbikatlara bakışını Bakü'ye ilettiğini söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Azerbaycan'ın Türkiye'yle Hazar bölgesinde yaptığı ortak tatbikatlar hakkında konuştu:

Rusya'nın bu konudaki tutumu Bakü yönetiminin dikkatine sunuldu. Bunun Azeri partnerlerimiz tarafından anlayışla karşılandığı dikkate alarak, kamuoyu önünde yorumda bulunmaktan kaçınmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Azeri partnerlerimizle temas halindeyiz.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Azeri-Türk ortak askeri tatbikatları sırasında sözde teröristleri etkisiz hale getirme ve Hazar Denizi'nin Azerbaycan karasularında sözde bir terör örgütü tarafından ele geçirilen gemiyi kurtarma görevlerinin başarıyla yerine getirildiğini ifade etmişti.