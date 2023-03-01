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Rusya: Kırım’a SİHA saldırısı engellendi

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Rusya, Ukrayna’nın Kırım’a saldırı için gönderdiği 10 SİHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya: Kırım’a SİHA saldırısı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nı SİHA'larla Kırım'a düzenlemeye çalıştığı saldırının engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 10 SİHA'nın Kırım üzerinde düşürüldüğü bildirildi. 6 SİHA'nın hava savunma sistemleri tarafından, 4'ünün de elektronik savaş yöntemleriyle düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya, saldırı girişimlerinin Kırım'da maddi hasara ya da can kaybına yol açmadığını kaydetti.

Ukrayna, daha önce Rus topraklarına son günlerde SİHA saldırıları düzenlediği iddialarını reddetmişti. Rusya, 2014'te Kırım'ı ilhak etmişti.

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