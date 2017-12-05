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Rusya'da 9 medya kurumu yabancı ajan ilan edildi!

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Rusya'da 9 medya kurumu yabancı ajan ilan edildi!
Putin, medya kuruluşlarının yabancı ajan statüsü ile ilgili kanunu 25 Kasım'da imzalamıştı.

Rusya Adalet Bakanlığı, ülkede yayın yapan 9 medya kuruluşunu yabancı ajan olarak tanımladı. Yeni medya yasasıyla birlikte yabancı ajan olarak tanımlanan medya kuruluşları listesi Voice of America, Özgür Avrupa Radyosu da bulunuyor.

Putin, medya kuruluşlarının yabancı ajan statüsü ile ilgili kanunu 25 Kasım'da imzalayarak resmi belgeler sitesinde yayınlatmıştı.

ABD'nin Rus basın kuruluşlarına yönelik adımlarının ardından misilleme yapan Rusya'da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi, yurtdışından finanse edilen medya kurumlarının yabancı ajan olarak kaydedilmesini öngören yasayı 154 ‘evet' oyuyla onaylamış, oylamada ‘hayır' oyu çıkmamıştı.

Hangi medya kuruluşlarının ‘yabancı ajan' kabul edileceğine Rusya Adalet Bakanlığı karar veriyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Leonid Levin'in açıklamasına göre, yurtdışından finansal destek alan Rus basın kuruluşları, yasa kapsamına alınmıyor.

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