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Rusya'dan Kıbrıs sorununun çözümü için 'garantör sistemini değiştirebiliriz' önerisi

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin, "Belki de garantörler sisteminde reform düşünmeliyiz çünkü bazen çözümün bir parçası değil sorunun bir parçası haline geliyorlar." dedi.
Rusya'dan Kıbrıs sorununun çözümü için 'garantör sistemini değiştirebiliriz' önerisi

Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry PolyanskiKıbrıs soruna ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Polyanski, Rusya'nın Kıbrıs konusunda pozisyonundan değişmediğini ve BM Güvenlik Konseyi kararına dayalı iki toplumlu iki bölgeli federal bir çözümü desteklediklerini belirterek, "Belki de garantörler sisteminde reform düşünmeliyiz çünkü bazen çözümün bir parçası değil sorunun bir parçası haline geliyorlar. Bu bizim değerlendirmemiz ve gizlemiyoruz da ama tabii ne istediklerine taraflar karar verir." ifadesini kullandı.

BM öncülüğünde, garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın sona ermesinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi görüşmelerin başlaması için "yeterli ortak zemin" bulamadıklarını ancak tarafları yakın zamanda 5+1 formatında bir araya getirmeyi planladığını açıklamıştı.

 

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