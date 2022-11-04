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Sadece ünlüler ya da zenginler girebiliyor… Özel gece kulübünün dansçısı yaşadıklarını anlattı

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ABD'nin New York şehrinde bulunan, içeri girebilmek için özel üyeliğin gerektiği ve birçok ünlü ismin de müdavimi olduğu yetişkinlere özel bir gece kulübünde çalışan Burlesk dansçısı, kapalı kapılar ardında neler yaşandığını anlattı.
Sadece ünlüler ya da zenginler girebiliyor… Özel gece kulübünün dansçısı yaşadıklarını anlattı

“Dünyanın en seçkin yetişkinlere yönelik kulübü” lakabını taşıyan SNCTM isimli gece kulübünde çalışan 26 yaşındaki Haley Grace, içeride neler yaşandığı konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Ateş performansı, burlesk ve fetiş konusunda uzmanlaşmış bir model, kostüm tasarımcısı ve yapımcı olan Grace, sundukları etkileyici gösterilerin izleyiciyi gerçekliği aşmaya ve bir fantezi dünyasına girmeye cesaretlendirdiğini söyledi.

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Haley Grace…


Daily Star’a konuşan Grace, “SNCTM için performans sergilerken cinsel fantezilerimi yaşıyorum ve her performanstan farklı şekillerde zevk alıyorum. Son zamanlardaki favorilerimden biri, bir kemancı tarafından serenat yapılırken bir esaret oyunu sahnesinde yer aldığım zamandı” dedi.

Genç dansçı, “Genellikle akşama bir dans performansı yaparak başlıyorum ve daha sonra gecenin ilerleyen saatlerinde ana sahnede partnerlerimle yaratıcı seks sahneleri gerçekleştiriyorum. Gösteri her zaman ve her akşam farklı olur, gerçekliği aşar ve izleyeni bir fantezi dünyasına sokar” ifadesini kullandı.

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YA ÜNLÜ YA ZENGİN YA DA ÇEKİCİ OLMALISINIZ

Bu kulübe girebilmek için yüksek sosyetenin bir üyesi olmanız gerekiyor.

SNCTM’nin katı bir başvuru süreci var ve yalnızca zengin, ünlü veya çarpıcı güzellikte olan katılımcıları kabul ediyor.

Özel odalara erişimi olan bir misafir olmak için de üyelerin yılda yaklaşık 1 milyon 250 bin TL (60.000 £) ödemesi gerekiyor.

İki partiye katıldıktan sonra SNCTM’de çalışmak istediğini söyleyen Grace, daha önce bu kulübü duymuştu, ancak etkinliklere katılıp da kulübe dahil olan insanları tanıyınca oraya katılmak istediğini anladı.

Grace, “Yeni bir şey denemek bir heyecandır. Örneğin, hikayesi ve konuşulan replikleri olan bir performans sahnesi vardı. Geçmiş SNCTM sahnelerim çok az diyalog içerdiğinden ama bunun etkili olduğunu düşündüğümden biraz gergindim. Ancak performanslarım planladığından çok daha uzun sürdü çünkü çok keyif alıyorduk” diye ekledi.

İLK KEZ GİDECEKLER İÇİN TAVSİYE VERDİ

Kulübün etkinliklerinden birine ilk kez katılıyorsanız, Haley Grace’in bazı tavsiyeleri var…

“Yeni başlayanlara tavsiyem, kendinize karşı dürüst olun ve sınırlarınızı herhangi bir partnerle paylaşın.” 

“Belirli bir deneyime sahip olmanız gerektiği konusunda kendinize veya eşinize baskı uygulamayın.”

“Katılmak istediğiniz şeylere açık olmanıza ve bunun sizi yönlendirmesine izin verin.”

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