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Sağlık Bakanlığı, kanser konusunda farkındalık yaratmak için etkinlik düzenliyor.

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Sağlık Bakanlığı, kanser konusunda farkındalık yaratmak için etkinlik düzenliyor.
Sağlık Bakanlığı, 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda kanser konusunda farkındalık yaratmak için bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kanser Haftası’nın ilk günü olan 1 Nisan Cumartesi günü Merit Lefkoşa Hotel’de kahvaltılı basın toplantısı yapılacak. Saat 10.30’da başlayacak toplantıya Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da katılacak.

KANSERDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR KONUŞULACAK

Kanser haftası etkinlikleri çerçevesinde 3 ve 7 Nisan tarihlerinde “Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar” ana temalı sempozyumlar gerçekleştirilecek.

Thalassaemia Merkezi’nde düzenlenecek sempozyumlarda Türkiye’den ve ülkeden uzmanlar konuşmacı olacak.

Sağlık Bakanlığı’nın kanser konusundaki faaliyetleri hafta boyunca kamuoyuyla paylaşılacak.

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