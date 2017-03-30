Sağlık Bakanlığı, kanser konusunda farkındalık yaratmak için etkinlik düzenliyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kanser Haftası’nın ilk günü olan 1 Nisan Cumartesi günü Merit Lefkoşa Hotel’de kahvaltılı basın toplantısı yapılacak. Saat 10.30’da başlayacak toplantıya Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da katılacak.
KANSERDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR KONUŞULACAK
Kanser haftası etkinlikleri çerçevesinde 3 ve 7 Nisan tarihlerinde “Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar” ana temalı sempozyumlar gerçekleştirilecek.
Thalassaemia Merkezi’nde düzenlenecek sempozyumlarda Türkiye’den ve ülkeden uzmanlar konuşmacı olacak.
Sağlık Bakanlığı’nın kanser konusundaki faaliyetleri hafta boyunca kamuoyuyla paylaşılacak.
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