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Sağlık Bakanlığı online randevu sisteminin verdiği hatalar vatandaşı çıldırttı

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Sağlık Bakanlığı online randevu sisteminin verdiği hatalar vatandaşı çıldırttı
Sağlık Bakanlığı online randevu sisteminin verdiği hatalar vatandaşı çıldırttı

Sağlık Bakanlığı online randevu sisteminin verdiği hatalar vatandaşı adeta çıldırttı...

Online randevu almaya çalışan bir çok kişiye hata veren randevu sistemi nedeni ile test sayılarında düşüş yaşanması bekleniyor...

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