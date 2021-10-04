Sağlık Bakanlığı online randevu sisteminin verdiği hatalar vatandaşı çıldırttı

Sağlık Bakanlığı online randevu sisteminin verdiği hatalar vatandaşı adeta çıldırttı...
Online randevu almaya çalışan bir çok kişiye hata veren randevu sistemi nedeni ile test sayılarında düşüş yaşanması bekleniyor...
Sağlık Bakanlığı online randevu sisteminin verdiği hatalar vatandaşı adeta çıldırttı...
Online randevu almaya çalışan bir çok kişiye hata veren randevu sistemi nedeni ile test sayılarında düşüş yaşanması bekleniyor...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.