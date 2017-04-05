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Sahiller torpilliler tarafından yağmalanıyor

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Sahiller torpilliler tarafından yağmalanıyor
UBP – DP koalisyon hükümeti deniz sahillerinin peşkeş çekilmesine ve halkın malı olan deniz sahillerine otel ve benzeri inşaatlar yapılmasına göz yummaya devam ediyor.

Detay Gazetesi/Taner Ulutaş

Kaya Holding’in Karaoğlanoğlu’nda eski Zeyko Yağ Fabrikası’nın bulunduğu yerde inşa ettiği otele, izinsiz olarak ilave ettiği katın yanı sıra deniz sahilini de otele katma girişiminden sonra bu kez UBP Girne eski İlçe Başkanlarından Ünal Çağıner’in sahibi olduğu Acapulco’da, deniz sahiline bina inşa edilmeye başlandı.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık sosyal medyada yaptığı paylaşımında Acapulco yetkililerinin halkın malı olan sahile bina inşa ettiğini ve bunun yasalara aykırı bir davranış olduğunu belirtti. Yılmaz Işık açıklamasında, “Acapulco'da, Anayasada tescilli halka koçanlı devlet tasarrufundaki 100 metrelik sahil plajında doğa ve hukuk katliamı gündemde yok. Tepki yok. Tepki gösteren yoksa KKTC'de, üstünlerin hukuku var. Hukukun üstünlüğü nerede diye soran da mı çıkmaz” dedi.

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