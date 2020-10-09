Sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi

Kırıkkale’de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 7 kişi tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.
İzmir’de de 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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