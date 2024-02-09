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Sahte Polis Numarasıyla Hırsızlık: Lefkoşa'da Döviz Bürosu Soyuldu

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Sahte Polis Kimliğiyle Hırsızlık Girişimi: Lefkoşa'da Döviz Bürosundan Bin Stg Çalındı
Sahte Polis Numarasıyla Hırsızlık: Lefkoşa'da Döviz Bürosu Soyuldu

Hırsızlık ve Sahtekarlık Suçlamalarıyla Tutuklanan Şahıs, Polis Olarak Tanıttığı İddiasıyla Soruşturuluyor

Lefkoşa'da, 08 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen olay, sahte polis kimliği iddiasıyla gündeme oturdu. E.K. (E-33) adlı şahsın, bir döviz bürosuna giderek polis olduğunu iddia ettiği ancak gerçekte polis olmadığı halde kasiyeri aldatarak 1000 Sterlin değerinde para satın aldığı bildirildi. Kasiyere polis olarak tanıtıldıktan sonra, sahte kimliğiyle 1000 Sterlin nakit parayı eline geçiren E.K., herhangi bir ücret ödemeden iş yerinden kaçarak, 1000 Sterlin nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Bu olayın ardından aynı günün akşam saatlerinde, Gazimağusa'da başka bir suç girişimi daha gerçekleşti. Aynı E.K. adlı şahsın, bir taksiye binerek gitmek istediği yere götürülmesini sağladığı ancak 380 TL olan taksi ücretini ödemeyip, sahtekarlıkla kredi temin ettiği belirtildi. Kredi temin etme sürecinde, kimlik bilgilerini sahte olarak kullanarak, maddi kazanç elde etmeye çalıştığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli E.K., tutuklanmış olup, detaylı bir inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir.

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