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Sahte Sağlık Raporuyla Muhaceret İşlemi Girişiminde Bulunan Şüpheli Tutuklandı

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Sahte Sağlık Raporuyla Muhaceret İşlemi Girişiminde Bulunan H.A.(E-23) Tutuklandı: Soruşturma Devam Ediyor
Sahte Sağlık Raporuyla Muhaceret İşlemi Girişiminde Bulunan Şüpheli Tutuklandı

EVRAK SAHTELEME SUÇUNDAN TUTUKLANAN H.A.(E-23), MUHACERET İŞLEMİNDE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETME GİRİŞİMİNDE BULUNDU"

Lefkoşa'da, 01 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen olayda, H.A.(E-23) isimli şahsın, muhaceret işlemlerini tamamlayabilmek adına daha önce almış olduğu sağlık tetkik sonucu raporunu sahteleme suçuna karıştığı tespit edildi. Şüpheli, sahte raporu internet üzerinden Muhaceret Sitesine göndererek tedavüle sürmeye ve bu yolla sahte davranışla muhaceret kaydını temin etmeye teşebbüs etmiştir.

Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında H.A.(E-23) tutuklanmış olup, adli süreç devam etmektedir.

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