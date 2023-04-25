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Sahte vekaletname ile başkasına ait evi satan sanığa 6 yıl hapis cezası

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Sahte vekaletname ile başkasına ait evi satan Rus vatandaşı Yury Laptov 6 yıl hapse mahkum edildi.
Sahte vekaletname ile başkasına ait evi satan sanığa 6 yıl hapis cezası

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın kararını okuyan yargıç Temay Sağer, sanığın sahte vekaletname hazırladığını, Girne Tapu Dairesi çalışan bir şahıs ile bir emlakçının yerine imza attığını ve başkasına ait evi sattığını ifade etti.  Yargıç, sanığın suçları planlı ve organize bir şekilde işlediğini, adalet ve polisten 4 yıl boyunca saklanmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Temay Sağer, sanığın Rusya’da yaşayan arkadaşının KKTC’deki evini sahte vekaletname hazırlayarak,  Girne’de bir şahsa sattığını ve 59 bin Sterlin aldığını ifade etti. Sanığın, Rusya’daki arkadaşına evi kiraladığını söylediğini, belli bir süre kira bedeli gönderdiğini ancak bir süre sonra ortadan kaybolduğunu ifade etti. Rusya’daki şahsın sanıktan haber alamayınca KKTC’deki bir arkadaşıyla temasa geçtiğini kaydeden yargıç, evi kontrol eden şahsın başka birine satılmış olduğunu öğrenip Rusya’daki şahsa haber verdiğini aktardı. Yargıç, evinin satıldığını öğrenen şahsın KKTC polisine şikâyette bulunduğunu açıkladı.  Yargıç, yapılan soruşturma sonucu sanığın bir emlakçı adına sahte vekaletname hazırladığına, Girne Tapu Dairesi’ne ibraz ederek, malın satışını sağladığına dair tespit yapıldığını belirtti. Temay Sağer, sanığın ayrıca sahte vekâletnameleri hazırlarken sahte tasdik mührü kullandığını belirtti.  Sanığın işlediği sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarının yaygınlaştığına dikkat çeken yargıç, Temay Sağer , bu suçların 2017’de ağır ceza mahkemelerinin gündeminde dördüncü, 2018 ve 2019’da üçüncü, 2020’de altıncı ve 2021 yılında üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Yargıç, sanığı 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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