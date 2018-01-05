Salamis Antik Kenti yeniden keşfedildi

DAÜ Turizm Fakültesi’nde eğitim gezileri devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi birinci sınıf öğrencileri derslerinin bir gereği olan eğitim gezilerine devam ediyor. Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Özduran tarafından Salamis Antik Kenti’ne düzenlenen geziye katılan 30’dan fazla öğrenci, Kıbrıs’ın binlerce yıllık tarihinde önemli bir yere sahip olan Salamis Antik Kenti hakkında bilgi sahibi oldular.

Teorik Dersler Pratik Uygulamalarla Güçlendiriliyor

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’de 106 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, Turizm Fakültesi’nde ise 40’a yakın ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, kültür mozaiği çerçevesinde verilen eğitimin yanı sıra öğrencilerin “Turizme Giriş” dersi kapsamında aldıkları teorik bilgileri, düzenlenen geziler ile pratiğe döktüklerini ve öğrencilerin gezi ile kültür birikimlerine katkı sağladıklarını vurguladı.

Ülkenin geçmişten günümüze kadar gelen süreçte ortaya çıkan tarihi ve kültürel mirasından tüm öğrencilerin yararlanmasını hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, eğitim programlarında yer alan teorik bilgilerin pratik uygulamalar ile desteklenerek öğrencilerin vizyonlarının geliştirilmeye çalışıldığının da altını çizdi.