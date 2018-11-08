  • BIST 93.506
  • Altın 214,628
  • Dolar 5,4653
  • Euro 6,2448
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAFacebook'a ihlal incelemesi

Samsung katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı

»
Samsung katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı: Açıldığında ekranı tablet boyutuna ulaşıyor
Samsung katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı

Samsung merakla beklenen katlanan telefonunu tanıttı ve Android yazılımcılarını yeni cihaz için uygulama geliştirmeye çağırdı.

Katlı haldeyken cep telefonu büyüklüğündeki cihaz, açıldığında bir tablet boyutuna erişiyor.

San Fransisco'da şirketin mobil telefon bölümümün başkan yardımcılarından Justin Denison tarafından tanıtılan telefonun diyagonal büyüklüğü 7.3 inçe (18.5 santimetre) ulaşıyor.

Samsung cihaza dokundurtmadı

Samsung tanıtımda medya ve yazılımcılara ikiye katlıyken kalın bir telefon gibi duran cihaza dokunma ve yakından bakma fırsatı vermedi.

Google'ın Android işletim sisteminin başkan yardımcısı Dave Burke, California'da düzenlediği basın toplantısında Samsung'un yeni yılın başlarında yeni bir Android cihaz çıkarmayı planladığını söyledi.

Burke, "Birkaç Android telefon üreticisindan katlanabilir telefonlar görmeyi bekliyoruz" dedi.

Samsung

Google: Yazılımcılarla birlikte çalışacağız

Samsung'un katlanabilir telefon tanıtımına Google'ın Android UX Başkanı Glen Murphy de katıldı.

Murphy, Samsung'un yeni telefonuna daha fazla özellik kazandırmak için yazılımcılarla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Samsung yeni telefonun toplu üretimine önümüzdeki aylarda başlamayı planladığını açıkladı.

Konferansta Joshua Clark adlı bir yazılımcı, katalanabilir telefonların yaygınlık kazanabilmesi için Samsung'un rakiplerine teknoloji satması gerektiğini belirtti.

'Samsung umutlarını bu telefona bağladı'

Uzmanlar, satışları hızla azalan Samsung'un bu telefona büyük önem atfettiğine dikkat çekiyor.

Yılın ikinci çeyreğinde Çin şirketi Huawei, Apple'ı geçerek Samsung'un ardından en çok cihaz satan mobil telefon üreticisi olmuştu.

Samsung'un satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalmıştı.

Yüzde 20 pazar payına sahip olan Samsung'un bu dönemde en fazla düşüş yaşayan şirket olduğu belirtiliyor.

Clark, Google'ın Samsung'a desteğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Zuckerberg Türkiye'de olsa bankadan teminat mektubu alamaz"04 Kasım 2018 Pazar 20:00
  • Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü04 Kasım 2018 Pazar 15:20
  • Atomlar, boşluktaki nesneleri çeken ışınla kapana kıstırıldı31 Ekim 2018 Çarşamba 18:05
  • Antarktika'da dev buzul parçası koptu31 Ekim 2018 Çarşamba 18:00
  • Snapchat şimdi de bilgisayarlara geliyor!30 Ekim 2018 Salı 21:30
  • Uzayda kuru kafa biçimli yıldız nebulası fotoğraflandı26 Ekim 2018 Cuma 17:17
  • Google'dan sansürü engelleyecek mobil uygulama26 Ekim 2018 Cuma 11:41
  • Apple'dan 'iPad mini 5' sürprizi25 Ekim 2018 Perşembe 19:25
  • Uzaya çıkmak beyni değiştiriyor25 Ekim 2018 Perşembe 19:17
  • Stres bilişsel çöküşü hızlandırabilir25 Ekim 2018 Perşembe 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti