Sarraf’a açılan tecavüz davası düşebilir

Fildişi Sahili vatandaşı 62 yaşındaki Faouzi Jaber, eski hücre arkadaşı Sarraf’ın kendisine Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında beş ay tecavüz ve cinsel istismarda bulunduğunu öne sürmüştü.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göremahkemeye başvuran Sarraf’ın davanın düşürülmesi talebi kabul edildi.

Hakim, Jaber’den 17 Ocak’a kadar mahkemeye ek delil sunup yeniden başvurmasını istedi.

Hukukçular Jaber’in mahkemeye ek delillerle birlikte başvurmaması halinde davanın düşebileceğini belirtiyor. Ek deliller sunulması halinde ise dava sürecek.

Sarraf’ın avukatı tecavüz iddiasının asılsız olduğu görüşünde. Tutuklu işadamı ise hapishanede gizli tutulan yerinin belli olması için böyle bir iddianın ortaya atıldığını savunuyor.