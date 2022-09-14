Şaşırtan iddia... Meghan Markle bir casus mu?

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kimi hayranları, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bir casus olduğu konusunda kararlı. Bu ilginç iddianın nedeni ise elbisesinde oluşan garip bir şekilden ibaret.

İlgi çekici iddia, Prens Harry ile evli olan Meghan Markle’ın hafta sonu Windsor Kalesi’nin dışındaki yürüyüş sırasında çekilen ve 8 Eylül’de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’i anmak için yas tutan yüzlerce kişiyle tanıştığı bir görüntüsünden kaynaklanıyor.

Daily Star’ın haberine göre, Twitter’da tarot kartı okuyucusu olduğunu iddia eden bir kullanıcı, Markle’ın elbisesindeki dalgalanmanın gizli bir mikrofon olduğunu ima ederek “O bir casus!” diye tweet attı.

Bu iddiaya katılan birçok farklı kullanıcı sebebiyle tweet hızla viral oldu.

HIZLICA YALANLANDI

Ancak, Markle’ın cephesinden bu iddiaya hızlı bir yalanlama geldi. Sussex Düşesi’ne yakın bir kaynak, Page Six’e “Bu çılgınca ve aslında ona zarar veriyor. Tabii ki mikrofon takmıyordu” dedi.

İsmini vermek istemeyen bir moda uzmanı da Daily Star’a konuşarak, “Bu bir dalgalanma – cidden. Elbiselerde her zaman olur” diyerek casusluk iddialarını kabul etmedi.