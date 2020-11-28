Sayıştay Başkanı Başsavcı’dan, Şahsı Ve Yardımcısı Hakkında Cezai Araştırma Talep Etti

Mihailidis’in ilgili raporunda, görevi kötüye kullanmaktan hakkında cezai araştırma başlatılmasını istediği yetkililer arasında Başsavcı ve yardımcısı da bulunuyor.

Rum Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis, “yatırım karşılığı vatandaşlık (altın pasaport) uygulaması kapsamında 18 kumarhane yetkilisi ile başka bir yabancı şirket ile ilgili 64 kişiye vatandaşlık verilmesinde bazı bakanlar tarafından yetkinin kötüye kullanılması ihtimali gördüğü gerekçesiyle, Rum Başsavcılığından ilgili dosyaları incelemesini istedi.

Mihailidis’in ilgili raporunda, görevi kötüye kullanmaktan hakkında cezai araştırma başlatılmasını istediği yetkililer arasında Başsavcı ve yardımcısı da bulunuyor.

Fileleftheros’un haberine göre Odysseas Mihailidis, “altın pasaportlar” ile ilgili raporunda bazı bakanların görevi kötüye kullanarak Bakanlar Kurulu’nu yanıltmış olması, başvuru sahiplerinin ödemesi gereken ancak ödemedikleri vergilerden kaynaklı milyonlarca Euro’luk zarar ve naylon mülk alım-satımları ile ilgili şüphelere yer verdi, Başsavcılıktan, araştırma talep etti.

Gazete, Mihailidis’in Başsavcılıktan haklarında cezai araştırılma istediği yetkililer arasında eski Adalet bakanı ve şimdiki Başsavcı Yorgos Savvidis ve eski Savunma Bakanı ve şimdiki Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis’in de bulunduğuna dikkat çekti.