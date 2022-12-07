Seçime 18 gün kaldı... Yeniboğaziçi'de partiler out!

Yerel seçimlerin gerçekleşmesine sadece 18 gün kaldı.

DETAY SEÇİM ÖZEL

Yeniboğaziçi Belediyesi'nde ilginç bir yarış yaşanıyor. Mevcut Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'ın her ne kadar da UBP tarafından destekleneceği açıklansa da UBP,DP ve YDP'lilerin oylarını Bağımsız aday Katip Demir'de birleştirdikleri görülüyor.

CTP adayı Milletvekili Şifa Çolakoğlu'nun ise Milletvekili olmasından dolayı Belediye Başkanlığı konusunda bir handikap oluşmuş durumda. bazı CTP'li örgütlerin Yeniboğaziçi'ne hizmet gelebilmesi için Katip Demir'e açıkça çalıştıkları da belirtiliyor.

Bu bölgede seçmen daha çok hizmet yapabilecek adaya yönlenirken kalan sürede siyasal partilerin nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.