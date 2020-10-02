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Seçime günler kaldı ama... Arıklı 27 gündür karantinada.. Açıklama yaptı...

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Seçime günler kaldı ama... Arıklı 27 gündür karantinada.. Açıklama yaptı...
Seçime günler kaldı ama... Arıklı 27 gündür karantinada.. Açıklama yaptı...

 

Bundan birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanının bugün BM Genel Sekreteri Guterres ile bir video konferans yapacağı açıklanmıştı.

Biz de o dönemde yaptığımız açıklamada; "Gutteres'in bu görüşmesinin seçimlerde propaganda malzemesi olarak kullanılacağını ve bu yüzden Gutteres'in bu görüşmesini 18 Ekimden sonra yeni seçilecek Cumhurbaşkanı ile yapmasının daha uygun olacağını ifade etmiştik.

Görünen o ki, Sayın Akıncı bu görüşmeden de ince mesajlar çıkartacak ve tıpkı Berlin görüşmelerinde olduğu gibi bunu da tepe tepe kullanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 5'li zirve toplanırsa,  bu toplantının gayesi kesinlikle, "Federasyondan başka seçeneklerin gündeme alınıp alınmayacağını"  olacaktır. 

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