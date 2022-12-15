YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, istikrarlı bir hükümet ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC için vatandaşlardan oy istediklerini belirterek, “Seçmenlerimizi ittifak adaylarına yönlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

KKTC’de 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için partilerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte 18 belediye ile gidilecek olan yerel seçimlerde toplamda 67 aday başkanlık için yarışacak.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin seçim çalışmaları hakkında Kıbrıs Postası’na değerlendirmelerde bulundu.

“SEÇMEN KENDİSİNE VE BELDESİNE EN YAKIN ADAYI TERCİH EDİYOR”

Yerel seçimlerin dinamiklerinin çok farklı olduğuna dikkat çeken Arıklı, “Seçmen kendisine ve beldesine en yakın adayı tercih ediyor” dedi.

Arıklı, seçim çalışmaları kapsamında seçmenlerini ittifak adaylarına yönlendirmeye çalıştıklarını belirterek, “Bu seçimlerde başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.