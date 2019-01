"Seks kasedim uyuşturucu etkisindeyken çekildi"

ABD'li realty show yıldızı Kim Kardashian, şarkıcı Ray J ile 2007 yılında internette yayınlanan seks kasedinin uyuşturucu etkisi altındayken çekildiğini itiraf etti.

Kim Kardashian, ailesiyle birlikte yaptığı reality şov programı Keeping Up With The Kardashians’ta geçmişine dair konuştu.

38 yaşındaki ABD’li yıldız, 2000 yılında şarkı yazarı Damon Thomas ile uyuşturucu etkisi altında evlendiğini itiraf etti.

“UYUŞTURUCU HAP ETKİSİNDE EVLENDİM"

Kardashian, “Uyuşturucu hap etkisinde evlendim. İlk kez kullanmıştım” dedi.

Kardashian ayrıca, eski sevgilisi şarkıcı Ray J ile 2007 yılında internette yayınlanan seks kasedinin de yine uyuşturucu etkisi altındayken çekildiğini açıkladı.

Kardashian, “Ergenliğimin son dönemlerinde asiydim. Artık öyle değilim. Hala eğlenebiliyorum ama sapkın değilim” dedi.

Kardashian’ın uyuşturucu kullandığını itiraf etmesi hayranlarını ikiye böldü. Kimi, şeffaf davrandığı için Kardashian’ı kutlarken kimi de uyuşturucu kullanmasını ‘iğrenç’ olarak nitelendirdi.