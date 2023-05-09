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Şenkul: Açık alanda yapılan yüksek sesli müzik yayınları kentimizde ciddi sıkıntı yaratmakta

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, "Yazın gelmesi ile birlikte açık alanda yapılan yüksek sesli müzik yayınları kentimizde ciddi sıkıntı yaratmaktadır." dedi.
Şenkul: Açık alanda yapılan yüksek sesli müzik yayınları kentimizde ciddi sıkıntı yaratmakta

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yazın gelmesiyle birlikte açık alanda yapılan yüksek sesli müzik yayınlarının kentte ciddi sıkıntı yarattığına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Şenkul, “Bu noktada bazı konuların altını çizerek belediyemizin yol haritasını vatandaşımız ile paylaşmak istiyorum. Öncelikle Girne’nin bir Turizm Kenti olduğunu biliyoruz. Kentimizin 24 saat yaşayan bir kent olduğu da net. Öte yandan kent merkezinde sabah erken okuluna, işine giden, yaşlısı, çocuğu olan binlerce de yurttaşımız yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK SESLİ MÜZİK ŞARTLARIMIZ NETTİR”

Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu gerçekler ışığında yapılması gereken nettir: Karşılıklı saygı iklimi ve kurallara uymak. Girne Belediyesi olarak işletme izni verdiğimiz restoran/kafe gibi yerler için yüksek sesli müzik şartlarımız nettir. Bu şartlara uyulmadığı takdirde; birinci de yazılı uyarı, ikinci de para cezası ve üçüncü de işletme izin iptaline kadar gidilecektir.”

BEŞ YILDIZLI OTELLER VE BARLAR KAPSAM DIŞINDA

Beş yıldızlı oteller ve barların bu kapsam dışında olduğunu belirterek, “Onların da ses perdesi gibi teknik iyileştirmeler yapması için çalışacağız” dedi.

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