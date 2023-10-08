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Şenkul: Esas olan Doğu Çevre Yolu ve toplu taşıma hamleleridir

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Hirondel kavşağındaki düzenlemenin trafiğe olumlu bir katkısı olacağını ancak esas olanın Doğu Çevre Yolu ile toplu taşıma hamleleri olduğunu söyledi.
Şenkul: Esas olan Doğu Çevre Yolu ve toplu taşıma hamleleridir

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyenin oy birliği ile aldığı karar sonrası Trafik Komisyonu’nda belirlenen yol haritasını idare olarak yürürlüğü koyduklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Şenkul, “Hirondel kavşağındaki düzenleme bu çalışmaların sadece bir tanesi. Trafiğe olumlu katkısı olacağından şüphemiz yok ama Girne’nin trafik sorununu bu hamle çözmez sadece bir miktar rahatlama yaratacaktır. Esas olan Doğu Çevre Yolu ve Toplu Taşıma hamleleridir” dedi.

Şenkul, “Bu noktada merkezi idarenin de artık elini taşın altına koyup, sahada delicesine bir bütün halinde çalışan Girne Belediyesinin dinamizminden faydalanması gerektiğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Girne belediyesi çalışanı, idaresi ve meclis üyeleri ile bir bütündür, tek yumruktur” diyen Şenkul, şöyle devam etti:

“Siyaset uğruna bazı açıklamalar yaptırılsa da, Müdür Muavinlerimizden Akın kardeşimin annesinin vefat haberi sonrası tüm meclis üyesi arkadaşlarımın yaklaşımı kim ne açıklama yaparsa yapsın bana bir kez daha; bizim Birlikte Girne olduğumuzu hissettirdi. Mekanın cennet olsun Gülseren abla… (Zeytin Festivali programında idare olarak içimiz kan ağlıyor olsa da herhangi bir değişiklik kararı almadık.)”

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