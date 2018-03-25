Seramik Yüzeylerde Monobaskı Uygulamaları Gerçekleştirildi

MartFest Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Vedia Okutan Gaydeler, davetli sanatçı olarak, 2 gün boyunca yoğun öğrenci katılımıyla sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Öğretim Görevlisi Vedia Okutan Gaydeler, günümüz Seramik Sanatı'nda baskı teknikleri seramik yüzeyine çeşitli görsellerin aktarılması amacıyla yaygın bir biçimde kullanılmakta olduğunu belirtti. Gaydeler, istenen görsellerin seramik yüzeyine aktarılmasıyla seramik sanatı resim ya da fotoğraf sanatı ile doğrudan bağlantı kurmaktadır. Bu bağlantı seramik yüzeyinin zenginleşmesini sağlarken, kullanılan teknikler anlama katkı yaparak kavramsal bir özellik kazandırabilmektedir dedi.

Vedia Okutan Gaydeler ; “Baskı Tekniklerinin En Önemlilerinden Biri Monobaskıdır”

Günümüz seramik endüstrisi ve sanatında ilkel yöntemlerden gelişmiş olanlara kadar çeşitli baskı teknikleri kullanılmaya devam edilmekte olduğunu belirten Gaydeler, bu baskı tekniklerinin en önemlilerinden biri ise Monobaskıdır. Monobaskının tarihi 17. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır ve ilk olarak İtalyan baskı resimci Giovanni Benedetto Castiglione tarafından uygulandığı bilinmektedir. Monobaskı, seramik yüzeylerde oldukça özgün ve çeşitli uygulamalara olanak tanımakta olduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen atölyede, seramik yüzeylerde Monobaskı yöntemi hakkında teknik bilgiler verildi ve çeşitli deneysel uygulamalar gerçekleştirildi.