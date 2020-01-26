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Serhatköy'de büyük kavga!

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Serhatköy'de büyük kavga!
Serhatköy'de büyük kavga!

25.01.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Serhatköy yakınlarında anayol içerisinde, aralarında daha önceden bulunan husumetten dolayı M.K.(E-46), R.A.(E-26), K.A.(E-31), B.A.(E-44), S.C.(E-33) ve E.A.(E-31) bir taraf E.A.(E-38), F.A.(E-59), B.A.(E-26), M.Y.(E-22) ve U.H.(E-17) diğer taraf olup, elleri ve ayakları ayrıca tasarruflarında bulunan demir sopalar ile birbirlerinin vücutlarına gelişi güzel vurup kavga etmişlerdir. 
   
Kavga sırasında U.H.(E-17)’nin aldığı darbelerden dolayı sol kolu kırılırken, M.K.(E-46) başına aldığı darbeden dolayı yapılan ameliyatının ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Olayda E.A.(E-38)’ya ait BMW marka aracın kaportası ise hasar görmüştür. Yoğun bakıma alınan M.K. haricindeki tüm zanlılar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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