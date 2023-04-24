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Serie A'da lider Napoli, Juventus'u yenerek zirvede arayı açtı

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında lider Napoli, Juventus'u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 yenip, en yakın rakibi Lazio'nun da kaybetmesiyle puan farkını 17'ye çıkararak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Serie A'da lider Napoli, Juventus'u yenerek zirvede arayı açtı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

NAPOLİ ZİRVEDE FARKI AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Serie A'daki haftanın maçında şampiyonluğun en güçlü adayı Napoli, sezon ortasında aldığı 15 puan silme cezasının iptali sonrası yeniden zirveye yaklaşan Juventus'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Giacomo Raspadori, Napoli'yi takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Kalan sürede başka gol olmayınca Napoli, Juventus'u 1-0 mağlup ederek son haftalardaki puan kayıplarına son verdi.

Napoli, aldığı bu kritik galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve 2. sıradaki en yakın takipçisi Lazio'nun mağlup kapattığı haftada aradaki farkı 17'ye çıkarttı. Şampiyonluk yarışında Napoli'nin en yakın takipçisi Lazio, konuk ettiği Torino'ya 1-0 kaybetti.

Hafta içi İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI), daha önce İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından mali usulsüzlüklere karıştığı gerekçesiyle verilen 15 puan silme cezasını iptal etmesi üzerine 3. sıraya geri dönen Juventus, Napoli'yi yenip 2. sıraya çıkma fırsatını geri tepti.

Milan, Lecce'yi 40 ve 75. dakikalarda Portekizli golcüsü Rafael Leao'nun attığı gollerle 2-0 yenerek 3 puan aldı.

Avrupa kupalarında iyi performans sergilemesine karşın Serie A'da son haftalarda ciddi puan kayıpları yaşayan Inter, Empoli'ye konuk oldu. Inter, 48 ve 76. dakikalarda Romelu Lukaku, 88. dakikada ise Lautaro Martinez'in golleriyle Empoli'yi 3-0 yendi. Bu skorla Inter'in 5 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 86. dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Serie A'nın 31. haftasını 78 puanla geçen Napoli'yi, 61 puana sahip Lazio, 59 puanla Juventus, 56 puanla Roma ile Milan ve 54 puanlı Inter izledi.

PREMİER LİG'DE LİDER ARSENAL, ZİRVEDE YARA ALMAYA DEVAM EDİYOR

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta açılış maçında lider Arsenal, sahasında Southampton ile 3-3 berabere kaldı.

Peş peşe 3. maçından da beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında bir yara daha alan Arsenal, 75 puana çıktı. Bu sonucun ardından iki maç eksiği bulunan 70 puanlı Manchester City için liderliği ele geçirme fırsatı doğdu.

Ligde Newcastle United, konuk ettiği Tottenham'ı 6-1 mağlup etti. Newcastle United ve Manchester United 59, Tottenham 53 puanla ilk 5'te yer alan diğer takımlar oldu.

LA LİGA LİDERİ BARCELONA, HAFTAYI GALİBİYETLE KAPATTI

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında lider Barcelona, sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Ligde 3. sırada bulunan son haftaların formda takımı Atetico Madrid'i ağırlayan Barcelona'nın galibiyet golünü 44. dakikada Ferran Torres attı.

Puanını 76'ya çıkaran Katalan kulübü, en yakın rakibi Real Madrid'in 11 puan önünde avantajını korudu.

Bitime 8 hafta kala şampiyonluğa daha da yaklaşan Barcelona, sonuncusu 2019 yılında olmak üzere bu zamana kadar 26 kez ligi zirvede bitirdi.

La Liga'nın 30. haftasının ardından 76 puanı bulunan Barcelona'yı, Real Madrid 11, Atletico Madrid 16 puan farkla geriden takip etti.

BORUSSİA DORTMUND, LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 60 çıkardı ve sezonun bitimine 5 hafta kala Bayern Münih'in 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Deplasmanda Mainz 05'e 3-1 yenilen Bayern Münih, 59 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

Union Berlin ise deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 29. haftası sonunda 60 puanlı Borussia Dortmund'u, 59 puanı bulunan Bayern Münih ve 55 puanlı Union Berlin takip etti.

PSG, 8 PUANLIK FARKI KORUDU

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Angers'yi 2-1 yendi.

Ligue 1'in 32. hafta maçında PSG, Angers'ye konuk oldu. PSG, 9 ve 26. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleriyle müsabakadan 2-1 galip geldi. Ev sahibi ekibin golünü, 87. dakikada Sada Thioub kaydetti.

Art arda üçüncü galibiyetini alarak 75 puana ulaşan PSG, en yakın rakibi Olimpik Marsilya ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

Olimpik Marsilya, deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 44. dakikada fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Olimpik Lyon, 68. dakikada Alexandre Lacazette'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Olimpik Marsilya, 90+2. dakikada Malo Gusto'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Lens ise konuk ettiği Monaco'yu 3-0 yenmeyi başardı.

PSG, 32. hafta sonunda 75 puanla liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya 67, Lens 66, Monaco ise 61 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

 

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