Sezar’ın öldürüldüğü yer halka açıldı

İtalya'da Roma İmparatoru Jül Sezar'ın aralarında Marcus Junius Brutus'un da olduğu bir grup senatör tarafından öldürüldüğü meydan halka açıldı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, içinde Roma Cumhuriyeti döneminden 4 tapınak ve Roma Cumhuriyeti’nin son lideri Jül Sezar’ın öldürüldüğü yer olan Curia di Pompeo’nun da bulunduğu Largo Argentina meydanını halka açtığını duyurdu.



Belediye Başkanı Gualtieri, “M.Ö. 3’üncü yüzyıldan kalma meydanın açılışıyla ilgili “Hazineleri ve harikalarıyla şaşırtmaktan asla vazgeçmeyen şehrin büyük kültürel mirasını geliştirmek, daha kullanışlı ve çekici kılmak için böyle devam edelim” dedi.

“SEN DE Mİ BRUTUS?”

Jül Sezar, M.Ö. 44 yılında Marcus Junius Brutus liderliğindeki bir grup senatör tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Sezar’ın kendisine atfedilen “Sen de mi Brutus?” (“Et tu, Brute?”) sözünü de bu olay üzerine söylediği tahmin ediliyor.