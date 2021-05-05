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Sıcak Ve Nemli Hava Sürüyor… Meteorolojiye Göre Hava Sıcaklığı 36 Derece

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Hava sıcaklığı iç kesimlerde 36, sahillerde 28 derece dolaylarında seyredecek.
Sıcak Ve Nemli Hava Sürüyor… Meteorolojiye Göre Hava Sıcaklığı 36 Derece

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 36, sahillerde 28 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, 6-12 Mayıs tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 - 36 ºC ve sahillerde 25 - 28 ºC dolaylarında seyredecek.    

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Perşembe günü ise zaman zaman kuvvetli esecek.

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