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“Sigara içmeyenlerde de KOAH görülebiliyor”

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“Sigara içmeyenlerde de KOAH görülebiliyor”
Coil ameliyat tekniği ile akciğerin hasarlı bölgelerinin sarmal tellerle sağlıklı bölgeden ayrıldığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yıldız, bu operasyonun ileri derece KOAH hastalarını belirgin şekilde rahatlattığını söyledi.

Dünya’da hızla yaygınlaşan ve ölüm nedenlerinden biri olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılmaya başlanan Coil yöntemi hastalara umut ışığı oldu. İleri derece KOAH olan kişilerin akciğerlerindeki hasarlı bölgeler, endoskopi yöntemiyle ağızdan girilerek sarmal tellerle büzüştürülüyor. Bu bölgelerde solunuma katılmıyor ve solunum yetmezliği belirgin oranda düzeliyor.

AMELİYAT 2 SEANS ŞEKLİNDE YAPILIYOR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fidan Yıldız, operasyon hakkında bilgi verdi. Ameliyata tomografi ve solunum testleriyle karar verdiklerini ifade ederek, "KOAH, kanser gibi 1, 2, 3 ve 4 evrelerinden oluşuyor. 4. evrede hastalar oksijen tüpleri kullanıyor. Coil ameliyatı da ileri evreye gelmiş hastalarda uygulanıyor. İki ameliyat yapıyoruz ve arasında 2 aylık bir süre oluyor. KOAH hastaları genel anestezi alamıyordu. Ancak Coil ameliyatında hasta genel anestezi altında tamamen uyutuluyor. En ağır hastalarda bile çok rahat endoskopik müdahale yapabiliyoruz. Ameliyata tomografi ve solunum testlerini inceleyerek karar veriyoruz” dedi.

TEK ŞART SİGARAYI BIRAKMA

Solunumla ilgili büyük sorun yaşayan, KOAH hastaları için Coil ameliyatının büyük fayda sağladığını anlatan Uzman, “Sigara içmek KOAH yapıyor ve akciğerlerde büyük hasara yol açıyor. Coil ameliyatı ile bu hasarlı bölgeler büzüştürülerek devre dışı bırakıyoruz. İçine hava dolmadığı için sağlam bölgeye baskı yapmıyor. Amfizemli alanlar devre dışı kalınca akciğerin gerçek kapasitesi artıyor. Ağır KOAH solunum yetmezliğinde uygulanan bu yöntemin başarısı için sigara kesinlikle bırakılmalı” şeklinde konuştu.

"HASTANIN YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR"

Dr. Yıldız, ameliyat sonrası geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: “Coil ameliyatı öncesinde KOAH nedeniyle yürümekte zorlanan hastalar ayağa kalkıyor, oksijen tüpüyle nefes alan hastalar rahatça sokağa çıkıp dolaşıyor, hobilerini yeniden yapabiliyorlar.”

“SİGARA İÇMEYENLERDE DE KOAH GÖRÜLEBİLİYOR”

“Ameliyatta bıçak yok, dikiş yok, ağrı yok. Endoskopi yöntemiyle genel anestezi altında yapıyoruz. Hasta ameliyattan iki gün sonra taburcu oluyor. KOAH’ın yüzde 80 oluşma sebebi sigaradır. Ama sigara içmeyen kişilerde de hava kirliliği gibi çevresel nedenlerle KOAH görülebiliyor. Sigara bırakıldığı takdirde hastalık önleniyor. Bu nedenle koruyucu ve önleyici hekimlik çok önemli. Çünkü sigaranın vücuda zararları ve yarattığı etkiler hastaya iyi anlatılırsa kişi bu zararlı alışkanlığı bırakır."

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