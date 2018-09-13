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Sigarayı bırakmak isterken canından oldu

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Sigarayı bırakmak için bitkilerden oluşan bir karışım içen 25 yaşındaki Murat Duman adlı genç fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yarım saat içinde hayatını kaybetti.
Sigarayı bırakmak isterken canından oldu

Hayatını kaybeden Duman’ın babası Mehmet Duman, yetkililerin zararlı bitkisel ilaçlar ile internet üzerinden satılan ilaçlara denetim getirmesini istedi.

Diyarbakır'da karton fabrikasında işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Duman, sigarayı bırakmak için arkadaşının önerisi ile bitkisel bir karışımı kullandıktan kısa bir süre sonra fenalaştı. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duman, yarım saat yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Duman'dan otopsi için alınan örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adlı Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlar ile Duman'ın kesin ölüm nedeni belli olacak. Duman'ın ailesi, çocuklarının kullandığı bitkisel ilaçlardan dolayı hayatını kaybettiğini söylüyor.

KARIŞIMI ALDIKTAN YARIM SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sputnik'e konuşan Murat Duman'ın ablası Leyla Duman şunları söyledi: "Kardeşim yaklaşık 7-8 yıldır sigara kullanıyordu ve sigarayı bırakmak istiyordu. Sigarayı bırakmak için hap ve bitkisel ilaçlara yönelmişti. Bir arkadaşının önerisi ile aktardan bitkilerden oluşan bir karışımı alarak kullandı. Bu karışımı aktar hazırlamış ve karışım görsel olarak kolaya benziyordu. Kavanozdaki karışımın içinde çay demine benzer şeyler ve limon vardı. Kardeşim bu karışımı süzgeçte süzdü ve karışım katılaştı. İki tatlı kaşığı kadar bu karışımdan aldı. Yarım saat sonra kardeşim banyoya girdi. Banyodan su sesi gelmediği için önce seslendik, ses gelmedi. Ses gelmeyince kapıyı kırarak içeri girdik. Kardeşim baygın bir şekilde yerde yatıyordu. Vücudunun bazı yerleri morarmıştı ve kardeşim kusmuştu. Hemen nabzını kontrol ettim. Nabzı atıyordu. Kardeşim yarım saat yoğun bakımda kaldı ve ardından vefat etti. Bizim canımız yandı. Vatandaşların bu tarz ilaçlardan ve internet üzeri satılan ilaçlardan uzak durmasını istiyoruz."

 

Baba Mehmet Duman da "Sağlık Bakanlığı'ndan ricam, zararlı bitkisel ilaçlar ve internet üzerinden satılan ilaçlara el atmalarıdır. Benim canım yandı, başka insanların canı yanmasın" şeklinde konuştu.

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