Şirketin Parasını Zimmetine Geçirip Sahte Faturalarla Ürün Çaldı

"Girne'de Büyük Çaplı Hırsızlık Skandalı: Ecza Deposu Çalışanı, Sahte Belgelerle Şirketin Ürünlerini ve Parasını Zimmetine Geçirme İddiasıyla Tutuklandı
20 Ağustos 2021 - 01 Haziran 2023 tarihleri arasında faaliyet gösteren bir ecza deposunda görev yapan A.D. (E-49), işvereni olan şirketi büyük bir hırsızlık skandalına sürükledi. Şüpheli, şirkete ait çeşitli ilaç ve kozmetik ürünleri için düzenlediği 178 adet sahte faturayı depo sorumlusuna ibraz edip tedavüle sürerek, toplamda 138.418,02 TL değerindeki ürünleri depodan çıkarıp zimmetine geçirdi.
Ayrıca, ülke genelinde faaliyet gösteren işletmelere yapılan satışlardan kaynaklanan toplam 405.334,74 TL'yi şirket muhasebesine teslim etmeyip zimmetine geçirmek suretiyle, işverenini maddi açıdan büyük zarara uğrattığı tespit edildi. Tutuklanan A.D. hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir, kamuoyu olayın detaylarını merakla bekliyor.
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