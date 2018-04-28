Şişede durduğu gibi durmadı. 7 Sürücü trafikten men

Alkollü olduğu tespit edilen 7 sürücü trafikten men edildi

Girne’de polisin dün gece yaptığı asayiş ve trafik operasyonunda, kumarhanelerde 9 kişi, trafikte de 150 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Alkollü olduğu tespit edilen 7 sürücü, trafikten men edildi.

Polis basın bültenine göre saat 20.00’de başlayan dört saatlik operasyon sırasında, Girne Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içindeki kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri denetlendi. Ayrıca polis ekipleri, anayollar üzerinde de denetimler yaptı.

Kontroller sırasına kumarhaneye girmeleri yasak toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Polis trafik ekipleri operasyon süresince 350 aracı kontrol etti ve 143 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından dolayı ileri işleme gitti. Alkollü oldukları belirlenen 7 sürücü ise trafikten men edildi.