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Sol Hareket: İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü korkunç boyutlara ulaştı!

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Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 250 civarında kayıt dışı işçinin gerçekleştiridiği eylem ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki insan ticareti ve emek sömürüsünün korkunç boyutlarda olduğunun bir kez daha gün yüzüne çıktığını belirtti.
Sol Hareket: İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü korkunç boyutlara ulaştı!

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 250 civarında kayıt dışı işçinin gerçekleştiridiği eylem ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki insan ticareti ve emek sömürüsünün korkunç boyutlarda olduğunun bir kez daha gün yüzüne çıktığını belirterek, özel sektördeki çalışma yaşamının Ortaçağ köle düzeninden farksız olduğunu kaydetti.

İşçilerin kayıt dışı ve her türlü sosyal güvenceden yoksun, insanlık dışı koşullarda çalıştırılmalarının ve köle muamelesi görmelerinin kabul edilemez olduğunu, ilgili şirketi şiddetle kınadıklarını kaydeden Korkmazhan, “Kıbrıs’ın kuzeyinde başta inşaat sektörü olmak üzere bir çok sektör, ne yazık iş cinayetlerinde can veren yabancı işçilerin kanları ve sömürüsüne dayanmaktadır” dedi.

İlgili şirketin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden Korkmazhan, işçilerin haklarının sağlanması için UBP-HP hükümetini göreve çağırdı.

Bazı Milletvekilleri ve Bakanlar da bu çarkın parçasıdır!

Çalışma yaşamına kuralsızlığın ve sömürünün hakim olduğunu, gelmiş geçmiş tüm hükümetler gibi UBP-HP hükümetinin de insan ticareti ve emek sömürüsüne göz yumduğunu kaydeden Korkmazhan, “İnsan ticareti ve emek sömürüsüne bağlı çok büyük kayıt dışı bir ekonomi söz konusudur. Bu kayıt dışı ekonomiden nemalanan bir çok şirket ve tacir olduğu gibi bazı milletvekilleri ve bakanlar da bu çarkın önemli bir parçasıdır” dedi.

İnsan ticareti ve emek sömürüsünü önleyici yasaların süratle hayata geçmesi ve çalışma yaşamındaki kuralsızlığa son verilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmazhan, Kıbrıs’ın kuzeyinde işçilerin daha fazla kâr amacı ile kapasitelerinin üzerinde çalıştırılmaya zorlandığını, iş güvencesinin önemsenmediğini ve hiç bir önlem alınmadan işçilerin ucu açık çalışma saatleri ve ağır çalışma koşulları ile sömürüldüğünü kaydetti.

Özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırmaya, insan ticareti ve emek sömürüsüne karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Korkmazhan, iş güvenliği ve işçilerin sendikalaşması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, sendikalaşmanın yasal düzenleme ile zorunlu hale getirilmesini ve ILO düzenlemelerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasını talep etti.

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