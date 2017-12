Enkazı kaldırmak kolay değildi ama ülke değişmeye başladı ve halk bunu fark etti.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, seçim çalışmaları çerçevesinde milletvekili adaylarıyla birlikte Haspolat’ta partililerle buluştu.

Özgürgün, ülkemizde somut hizmetin sadece UBP tarafından icra edildiğini anlattı ve 7 Ocak’ta tek başına iktidar hedeflerini vurguladı.

Her seçim döneminde birilerin gelip hep konuştuğunu ancak somut hizmeti yalnızca UBP’nin yaptığını dile getiren Özgürgün “Bir buçuk yıl önce Başbakanlığı devraldık ve tüm kesimlerin yüzü gülmeye başladı. 13. Maaşı bile peşin ödeyen bir hükümet… Bir buçuk yılda her şeyi yapamazdık. Enkazı kaldırmak kolay değildi ama ülke değişmeye başladı ve halk bunu fark etti. Başta vatandaşlık olmak üzere her soruna el attık. Bir olduk beraber olduk” dedi.

Kıbrıs sorunu hakkında da konuşan Özgürgün, “UBP halktan aldığı güçle ayakta olduğu sürece ne bir vatandaşımızı ayırabilirler ne de tek bir Türk askerini geri gönderebilirler. Bilinsin ki ne de bir karış toprağımızı alabilirler” dedi.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün “Rumlara güven olmaz dedik; ne oldu en sonunda? Ocak ayında Cenevre’de Rumlar böyle bir anlaşmayı yapmam dedi, hedefim ENOSİS’tir dedi. Türk askerini, Türkiye’den gelenleri geri göndermek istediklerini söyledi ve bunu meclis kararı olarak çıkarttı” ifadelerini kullandı.