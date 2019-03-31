Son dakika… Ekrem İmamoğlu oy oranını açıkladı: Yıldırım’ın önünde

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu “Ne yazık ki daha önceki seçimlerde yaşadığımız gibi tek kaynaklı giriş nedeniyle seçim yasakları başlamadan önce enteresan girişler yayınlandı. Bu bizi çok üzdü. 1.5 saat sonra da YSK’dan uyarı yapılması şaşırtıcı. Uyarılar karşılık görmedi. Biz İstanbul’la ilgili saat 22.00’ye kadar kesine yakın sonuçları oluşturabileceğimizi tahmin etmiştik. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Kendi sistemizdeki sayı yükseliyor. Saat 20:30 itibariyle, kendi sistemizdeki verilere göre sandıkların 27,6’sı açıldı. Şu anda oyum yüzde 53,2. Rakibiminki de 44,1.” dedi.

Anadolu Ajansı verilerini hatırlatan İmamoğlu “YSK’yı, Anadolu Ajansı’nı şeffaf ve hassas olmaya davet ediyorum. Verilerini kontrol etmelerine, toplumu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum” diye konuştu.