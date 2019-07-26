SON DAKİKA! Girne'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı 

Bu gece saat 23.00 sıralarında, Girne'de Turan Güneş Sokak üzerinde bulunan bir aparman dairesi içerisine bir grup arasında çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralanan 3 erkek şahıs, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan şahıslardan biri ameliyata alınırken diğer iki şahsın tedavilerine acil serviste devam ediliyor.

Polisten alınan bilgiye göre olayda ağır yaralanan şahıslardan biri ameliyata alınırken diğer iki şahsın tedavilerine acil serviste devam ediliyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.