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Son Dakika Haberi: Basketbol’da sadece “6 imza geçerli”, yetkisiz ve usulsüz imzalar var!

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Basketbol’da sadece “6 imza geçerli”, yetkisiz ve usulsüz imzalar var!
Son Dakika Haberi: Basketbol’da sadece “6 imza geçerli”, yetkisiz ve usulsüz imzalar var!

Basketbol’da yetkisiz ve usulsüz imza krizi yaşanıyor.

YDÜ ve ÇTSK imzasını geri çekerken, bazı kulüpler adına atılan imzaların da yetkisiz ve geçersiz olduğu öğrenildi.

Son dönemlerde bir grubun KKTC Basketbol Federasyonu’nda 2022 yılında genel kurula gidilmesi için başlatılan imza kampanyası ile ilgili kulüpler imzalarını geri çekmeye başladı.

 

DETAY ÖZEL HABER- Barışcan Şekerci

 

LİGE KATILMAYAN KULÜPLERE DE İMZA ATTIRILDI
Diğer yandan geçtiğimiz yıl lige katılmayan bazı kulüplere de imza attırıldığı görülürken, hukuken bu kulüplerin herhangi bir şekilde oy hakkı bulunmadığı belirtildi.

 

İLGİNÇ GELİŞMELER, SAHTE VE YETKİSİZ İMZALAR

YDÜ ve ÇTSK imzasını geri çekerken, Akdeniz Spor Kulübü adına atılan imza da yetkisiz ve geçersiz çıktı!

 

İKİ KULÜP İMZASINI RESMEN GERİ ÇEKTİ
Edinilen Bilgiye göre önce Çetinkaya’nın imzasını çekmesinden sonra Basketbol’un önemli kulüplerinden YDÜ’nün üst düzey yönetiminin de imzasını geri çekmek için karar ürettiği ve imzasını geri çektiği öğrenildi.

 

KULÜPLERDE İNFİAL YAŞANIYOR

YDÜ ve ÇTSK imzasını geri çekerken, bazı kulüpler adına atılan imzaların da yetkisiz ve geçersiz olduğu öğrenildi. Akdeniz Spor Kulübü adına atılan imzanın yetkisiz ve geçersiz olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi. Akdeniz Spor Kulübü başkan ve yönetiminin atılan imza konusunda herhangi bir bilgisi olmadığı belirtiliyor.

 

BAZI KULÜPLER DE İMZALARINI GERİ ÇEKME HAZIRLIĞINDA
Basketbol’da bunlar yaşanırken rahatsızlık duyan diğer bazı kulüplerin de önümzüdeki birkaç gün içerisinde imzalarını geri çekmeye hazırlandıkları atılan imzaların kulüpler içerisinde çok büyük sıkıntılara ve infiale neden olduğu belirtiliyor.

 

KULÜPLER DE ÇOK BÜYÜK RAHATSIZLIK VAR

Yaşananlardan sonra birçok kulüpte çok büyük rahatsızlıkların oluştuğu belirtiliyor. Bazı kulüplerde atılan imzalardan yönetim kurullarının haberi olmaması kulüpler içerisinde adeta büyük bir infiale ve tartışmaya neden olmuş durumda.

 

 

GENEL KURUL İÇİN YETERLİ İMZA YOK

Yapılan değerlendirmelerde olağanüstü genel kurula gidilmesi için 6 geçerli imzanın yetmediği belirtildi. KKTC Basketbol Federasyonu Genel Kurulu tüzük gereği 2023 yılında yapılması gerekiyor.

 

 

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YDÜ imzasını çekti… Basketbol’da kulüpler imzalarını tek tek geri çekmeye başladı...

 

Basketbol’da imzalarını geri çeken çekene, sahte imzalar olduğu da öne sürülüyor!

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