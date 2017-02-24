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Son Dakika: Lefkoşa'da feci kaza!

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Son Dakika: Lefkoşa'da feci kaza!
Lefkoşa'da feci kaza!

Ertuğrul SENOVA

Lefkoşa'da bu akşam saatlerinde eski KTHY binası önünde trafik kazası meydana geldi.

DETAY gazetesinin polisten ve bölge halkından edindiği bilgiere göre NP 191 plakalı Mercedes marka beyaz araç, saatte 100 KM’nin üzerinde bir hızla ilk olarak park halinde bulunan MD 980 plakalı Suzuki Swift marka gri araca ardından da yine park halinde bulunan EE 345 plakalı Isuzu marka lacivert arazi aracına çarptıktan sonra orta refüje asılı kalarak durabildi.

Yine bölge halkının iddialarına göre EE 345 plakalı araç çarpmanın etkisiyle bulunduğu yerden birkaç metre yüksekliğe fırlayıp ters dönerek durabildiği öğrenildi.

Kaza sonrası yaklaşık yarım saat boyunca yol trafiğe kapatıldı.

Polis ile vatandaş arasında gergin anlar yaşandı.

Yaşanan gerginlik sonrasında orta refüjde asılı kalan aracı yine polis ve bölgedeki vatandaşlar araç çekicisi gelene kadar hep birlikte iterek trafiğin az da olsa açılmasını sağladılar.

NP 191 plakalı araç sürücüsünün hafif yaralanarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz...

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Ayrıntılar geliyor...

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