Son Dakika: Mine Yücel'den yeni anket sonucu, Lefkoşa'da UBP ile TDP 1.lik için yarışıyor

Mine Yücel'den yeni anket sonucu, Lefkoşa'da UBP ile TDP 1.lik için yarışıyor

Mine Yücel'den yeni anket sonucu, Lefkoşa'da UBP ile TDP 1.lik için yarışıyor.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel, bugün Genç TV'de yayınlanan Aysu Basri Akter'in sunduğu "Günün Getirdikleri" programına telefon ile katılarak son dönemde yayımlanan kamu oyu yoklamalarını değerlendirdi.

Açıklamasında Mine Yücel geçtiğimiz hafta kendilerinin yaptığı kamu oyu yoklamasının Lefkoşa Belediye hudutlarındaki sonuçları konusunda da bilgiler verdi.

Mine Yücel açıklamasında Lefkoşa'da genel ülke resminden daha farklı bir sonuç olduğunu Lefkoşa Belediyesi sınırları içerisinde UBP,TDP,HP ve CTP gibi bir sıralama olduğunu belirtti.

UBP ile TDP'nin aşağı yukarı aynı oy oranına yakın olduğunu belirten Yücel, Lefkoşa'nın diğer bölgelerinin de girmesi ile CTP'nin sırasının değişebileceğini de belirtti.

Seçmenin dürüstülük ve samimiyete önem verdiğini de belirten Yücel, özellikle İskele,Mağusa ve Meserya köylerinde seçmenin verilen sözler üzerinden bazı değerlendirmeler yaptığını ve bu bölgelerde UBP'nin daha güçlü olduğunu da belirtti.