Son karar verildi! Süper Kupa maçı oynanacak mı?

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki toplantı sona erdi. Süper Kupa maçı planlandığı gibi TSİ 20.45'te başlayacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.

TFF Başkanı Büyükekşi ve başkanlar arasında yapılan toplantının ardından Süper Kupa maçı için oynama kararı çıktı.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı planlandığı gibi oynanacak. İki ezeli rakip arasındaki mücadele T.S.İ saat 20.45'te başlayacak.