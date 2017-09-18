Sonbahar kendini gösteremiyor...

Sıcak ve nemli hava devam edecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 dereceye kadar çıkacak.
Rapora göre cuma ve cumartesi kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
Sıcak ve nemli hava devam edecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 dereceye kadar çıkacak.
Rapora göre cuma ve cumartesi kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
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