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Sonbahar kendini gösteremiyor...

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Sonbahar kendini gösteremiyor...
Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu yayımladı...

Sıcak ve nemli hava devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 dereceye kadar çıkacak.

Rapora göre cuma ve cumartesi kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

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