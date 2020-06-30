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SpaceX ilk kez bir askeri görevde geri dönebilen roket kullanacak

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SpaceX ilk kez bir askeri görevde geri dönebilen roket kullanacak
SpaceX ilk kez bir askeri görevde geri dönebilen roket kullanacak

Bu fırlatma, SpaceX’in ikinci GPS görevi olacak. Aralık 2018’de gerçekleşen ilk görevde geri dönüş donanımı olmayan, tek seferlik roket kullanılmıştı.

Falcon 9 roketleri 47 özel grevde geri dönmeyi başarsa da ABD Hava Kuvvetleri, şirketin yeniden kullanılabilir roketlerinin yük ağırlığı nedeniyle performansını yeterli bulmamıştı.

Bu nedenle SpaceX görevi gerçekleştirmek için iniş takımları çıkarılmış Falcon 9 roketi kullanmış ve görev başarıyla tamamladıktan sonra roket imha edilmişti.

Ancak ABD Ordusu, SpaceX’in yarınki görevde istediğini yapmasına ve yeniden kullanılabilir bir roket kullanmasına izin verdi.

Aslında ikinci GPS görevi için de tek seferlik roket kullanılması kararlaştırılmıştı. Ancak geçen yıl, ABD Uzay Gücü’ne bağlı Uzay ve Füze Sistemleri Merkezi (SMC), roketin ilk aşamasını (booster) kurtarabilmesi için şirketle müzakere yürütmüştü.

Merkez, SpaceX'in ilk aşamayı geri getirebilmesi için bazı gereklilikleri gözden geçirmeyi kabul etti ve karşılığında sözleşmede önerilen ücretten “birkaç milyon dolar” çıkardı. SpaceX'in 2017'de imzaladığı ilk sözleşmede 96,5 milyon dolar vaat ediliyordu.

26 Haziran’da gazetecilere açıklamalarda bulunan, SMC’nin Falcon operasyonları sorumlusu Walter Lauderdale, bu kararı almadan önce Falcon 9 görevlerini aylarca incelediklerini söyledi.

Spacenews’in haberine göre Leuderdale, şirketin sunduğu kapsamlı değerlendirmelerin ve araçlardaki bazı değişikliklerin “birçok konudaki belirsizliği azalttığını ifade etti.

Leuderdale ayrıca, 2018’deki fırlatmadan beri Falcon 9'un GPS görevinin gerekliliklerini karşıyalabiliceğine ve çok aşamalı roketin ilk aşamasını geri getirebileceğine dair güvenlerinin arttığını belirtti.

Öte yandan SpaceX’in bu görev için hiç kullanılmamış bir donanım sağladığını söyleyen Leuderdale’e göre, askeri görevlerde daha önce uçuş yapıp geri gelen parçaların kullanılması mümkün değil. SpaceX’in önümüzdeki iki yıl içinde üç GPS görevi daha gerçekleştirmesi bekleniyor.

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