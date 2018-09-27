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Sri Lanka'da ‘kutsal kaya’ karşısında çıplak fotoğraf çeken 3 kişi gözaltında

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Sri Lanka'da kutsal kabul edilen Pidurangala Kayası'na karşı pantolonlarını indirerek fotoğraf çektiren ve bunları Facebook'ta yayımlayan 3 kişi gözaltına alındı.
Sri Lanka'da ‘kutsal kaya’ karşısında çıplak fotoğraf çeken 3 kişi gözaltında

Fotoğraflar, dini değerleriyle alay edildiğini söyleyen kişilerin tepkisini çekti.

Instagram'da turistler tarafından benzer fotoğraflar yayımlanmasına rağmen gözaltına alınan olmamıştı.

Polis, fotoğraf çekilen yerin Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Sigiriya Kalesi'nin yakınında olduğunu ve bunun dinlerine hakaret olduğunu söyleyen bir Budist keşişin şikayetiyle harekete geçti.

Sri Lanka'da kutsal kabul edilen Pidurangala Kayası'na karşı pantolonlarını indirerek fotoğraf çektiren ve bunları Facebook'ta yayımlayan 3 kişi gözaltına alındı.

Seven Sri-Lankan men pose semi-naked near Pidurangala Rock

'Polisin gücü sadece kahverengi popolara mı yetiyor?'

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

Birçok kişi gözaltı haberini memnunlukla karşılarken bu kararı eleştirenler de oldu.

Bir Facebook kullanıcısı, "Çocuklarımıza tecavüz edilirken, kadınlarımız cinsel tacize uğrarken, Sri Lanka polisi hiçbir şey yapmıyor. Sadece bu tür saçma durumlarda harekete geçiyorlar" dedi.

Bazı yorumlarda da polisin "sadece Sri Lankalıları gözaltına alması" eleştirildi.

Facebook'taki bir yorumda, "Polisin gücü sadece kahverengi popolara mı yetiyor? Sri Lanka polisi başka ülkelerde de yabancıların peşine düşmeli" dedi.

Malezya'da Haziran 2015'te Kinabalu Dağı'da bir grup Batılı turistin çıplak fotoğraf çektirmesi büyük öfke yaratmıştı.

Birçok Malezyalı, bu olayın hemen ardından meydana gelen depremi kutsal kabul edilen "dağın öfkesine'" bağlamıştı.

Mahkemeye çıkarılan ve birkaç gün hapis yatıp para cezası ödeyen turistler, daha sonra salıverilmişti.

2017'de de bir Playboy modeli Yeni Zelanda'daki Taranaki Dağı'nda çıplak pozlar vererek atalarının gömülü olduğu topraklara saygısızlık edildiğini söyleyen Maori yerlilerini kızdırmıştı.

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