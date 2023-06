SSTB, İskele Bölge Müdürlüğü Halk Örgütü Hizmet belgesi takdim töreni yapıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın (SSTB) , Halk örgütü kadrolarında görevli 1963 doğumlu halk örgütü mükelleflerine yönelik hizmet takdim töreni İskele Bölge Müdürlük Binası’nda yapıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. ardından Sivil Savunma tanıtım filmi izlendi. Törende konuşan Sivil Savunma İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu 1976 yılında kurulan teşkilatın gerek kadrolu personeli gerekse mükellef personeli ile özverili çalışmalar yaptığını ifade ederek, teşkilatın gelişmesinde mükelleflerin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Görev süresi sona eren halk örgütü mükellefleri adına konuşan Mehmet Taş da vatan ve millete karşı ifa edilen bu uzun ve çetin görevi layıkıyla yerine getirmenin inancı ve huzuru içerisinde olduklarını kaydederek her geçen gün sivil savunma olgusu ve öneminin arttığını söyledi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da törende yaptığı konuşmada teşkilatın savaş sırasında saldırılara, barış sırasında ise her türlü doğal afet ve büyük felaketlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla kurulduğunu vurgulayarak halk örgütü mükelleflerin teşkilatın ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti. Törene katılan Cumhurbaşkanı da 6 Şubat da meydana gelen depremde Sivil Savunma Teşkilatı’nın çok önemli bir görev üstlendiğini anımsatarak, teşkilatın ülkenin en önemli kurumlarının başında yer aldığını söyledi. Teşkilatın milli savunmanın yanında her türlü sivil savunmada da halkın yanında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı , teşkilatın ülke geleceğinde çok önemli rol üstleneceğini dile getirdi ve teşkilata katkı yapan halk örgütü mükelleflerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğunun gösterisi yer aldı. Törende daha sonra Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü halk örgütü kadrolarında hizmet görevini tamamlayan 95 mükellefe hizmet ve teşekkür belgesi ile şilti takdim edildi.