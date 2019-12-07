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“STEM eğitimi okul öncesi çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar uygulanabilecek de bir metotdur”

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından Stem Eğitimi Semineri düzenlendi. Seminere, MasterKids Direktörü Mert Balın konuşmacı olarak katıldı.
“STEM eğitimi okul öncesi çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar uygulanabilecek de bir metotdur”

STEM, öğrencilere günlük yaşamda problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıyor

  Seminerde Stem ve Steam eğitiminden bahseden Balın, STEM eğitiminin disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımı olduğunu ve Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluştuğunu ifade etti.Tüm bu alanlarda yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan STEM, öğrencilere günlük yaşamda problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıp, farklı düşünmelerini ve çeşitli süreçlere yeni çözümler arama kabiliyetlerini artırmalarını sağlayacak bir yaklaşımdır” diyen Balın, STEM’in okul öncesi çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar, gerek müfredat dahilinde, gerekse müfredat dışı şekilde uygulanabilecek de bir metot olduğunu belirtti.

STEM eğitimi oyun temelli öğrenme ile birleştirilmesi gerekiyor

   Yaratıcı düşünme, sorgulama, analiz etme, girişimcilik, liderlik gibi özellikleri çocuklara kazandırabilmek için disiplinlerarası bir uygulama olması gerektiğini ifade eden Balın, 21. Yüzyılda ülke olarak gelişmek için ve liderlik edebilmek için bu becerilerden yararlanılması gereğini vurguladı. Balın, STEM eğitiminin oyun temelli öğrenme ile birleştirilmesi gerektiğini ve çocukların sadece fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi önemli disiplinlerin birbirleriyle entegrasyonunun yanısıra sanatla da içiçe olmalarının gelişimlerine katkı sağlayacağını dile getirdi. 

   Geleceğe yönelik tavsiyelerde bulunan Balın, “Çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen Bilim ve Teknolojik değişimlere paralel olarak stratejik adımlar atılması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmaların olabilmesi için iş birliği içerisinde çalışılarak, STEM eğitimi ile ilgili birçok Avrupa Ülkelerinden iyi bir konuma gelebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

   Gelecek ile ilgili farkındalık yaratmanın yansıra öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmanın önemli olduğunu belirten Temel Bilimler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa, seminerin sonunda Balın’a teşekkür belgesi takdim ederek, katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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