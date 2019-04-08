Sudan lideri El Beşir neden ülke geneline yayılan bir halk ayaklanmasıyla karşı karşıya?

Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifasını isteyen göstericiler, silahlı kuvvetlerin devreye girmesi talebinde bulunuyor.
Ülkede El Beşir karşıtı gösteriler Aralık 2018'den bu yana devam ediyor. Ancak son iki günde protestolara katılımın arttığı ifade ediliyor.
Devlet Başkanı Ömer El Beşir, istifa çağrılarına yanıt vermeyeceğini ifade ederek, protestocuların tepkilerini seçimlerde göstermesi gerektiğini söylemişti.
Başkent Hartum'da polis ordu karargâhı önünde toplanan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
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