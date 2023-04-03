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Süleyman Can’dan güreşe destek 

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Dems Construction Direktörü Süleyman Can, futbol ve hentboldan sonra güreşe de destek verdi.  
Süleyman Can’dan güreşe destek 

Geçen yıl kurularak güreş müsabakalarına katılmaya başlayan Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü Derneği’nin güreşçilerine malzeme katkısı nedeniyle Süleyman Can’a teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. 

Süleyman Can’ı Gazimağusa’daki ofisinde ziyaret eden Güreşseverler Derneği Başkanı Doç.Dr.Rifat Reşatoğlu, güreşçilere verdiği destek dolayısıyla teşekkür belgesi sundu.  

Ziyarette Rifat Reşatoğlu’na eşlik eden Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü Derneği yöneticileri Ömer Çavuşoğlu ve Serpil İsmihan, katkılarından dolayı Süleyman Can’ı plaketle ödüllendirdi.  

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