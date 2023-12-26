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Süper Lig'de en golcü isimler Dzeko ve Icardi

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaaylı Mauro Icardi, 12 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, ilk 10 sıra içinde yer alan tek Türk oyuncu, 9 kez rakip fileleri havalandıran Aytaç Kara oldu.
Süper Lig'de en golcü isimler Dzeko ve Icardi

Ligde geride kalan 17 maçta 12 gol kaydeden Dzeko ve Icardi'yi Mondihome Kayserispor forması giyen Mame Thiam takip etti. Senegalli futbolcu, forma giydiği 17 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.

Krallık yarışında ilk 10 sıra içinde Fenerbahçe forması giyen 3 futbolcu yer aldı. 12 gollü Dzeko'nun yanı sıra 8 gol kaydeden Sebastian Szymanski ve 7 gollü Dusan Tadic ligin en golcü isimleri arasında yer aldı.

Fenerbahçe 17 maçta 44 gol kaydederken, 3 futbolcu toplamda 27 gole imza attı.

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