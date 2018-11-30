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Superman: World's Finest sızdırıldı!

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Rocksteady yeni bir Superman oyunu üzerinde mi çalışıyor? Ortaya çıkan iddialara bakacak olursak evet! İşte detaylar
Superman: World's Finest sızdırıldı!

Eğer yakında büyük bir oyun etkinliği gerçekleştirilecek ise, mutlaka program öncesi ortalıkta gezen dedikoduların olması kaçınılmaz bir gerçek. Bildiğiniz gibi 7 Aralık tarihinde The Game Awards 2018 etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinliğin kurucusu Geoff Keighley'nin 10'dan fazla yeni oyun duyurusu yapacağına söz verdiği The Game Awards 2018'den bir haftadan uzun bir süre uzaklıktayız. Bu bağlamda şimdiden birçok sızıntı ve dedikodu ortalığı kasıp kavurmaya başladı bile. Bunlardan biri de Rocksteady'nin yeni projesi olacak olan yapım.

Bazı hayranlar, Batman Arkham geliştiricisinin bir sonraki projesini ödül töreninde sergileyeceğine inanıyor ve ortaya çıkan sızıntılar da bu ihtimalleri destekler nitelikte. Nasıl mı?

Aslına bakarsanız her şey Superman'in pelerininin yer aldığı bir posterin internete sızdırılması ile başladı. Tabii ki de bu sızan görüntünün sahte olma ihtimali de yüksek. Ancak bu spekülasyonları tetiklemeye engel olacak bir geçerlilik değil tabii ki.

Superman: World's Finest sızdırıldı!

Ardından gelen başka sızıntılar ve bilgiler de ortaya çıkan iddiaları güçlendirdi ve en sonunda Game System Requirements sitesinde açılan bir sayfa her şeyi artık inanılır kıldı diyebiliriz. Neden inanılır kıldı dersiniz? Çünkü bu site Devil May Cry 5'in duyurulmasından tam bir ay önce tüm detayları internete sızdıran site.

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